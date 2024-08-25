Бен Аффлек замечен с предполагаемой возлюбленной

Голливудский актер Бен Аффлек вызвал слухи о новом романе после развода с певицей Дженнифер Лопес.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Daily Mail.

По словам инсайдера из окружения звезд, 52-летний Бен Аффлек провел время в компании 36-летней Кэтлин Кик Кеннеди, дочери американского политика Роберта Фрэнсиса Кеннеди-младшего. Их видели вместе в отеле Beverly Hills и других популярных среди знаменитостей местах. Пока неизвестно, встречаются ли Аффлек и Кеннеди официально.

20 августа стало известно, что Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком. Актриса обратилась в Верховный суд Лос-Анджелеса, указав датой расставания 26 апреля 2024 года.

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