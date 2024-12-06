Жади из "Клона" кардинально сменила имидж - ФОТО
Известная бразильская актриса Джованна Антонелли, прославившаяся благодаря роли Жади в популярном сериале "Клон", кардинально сменила имидж. 48-летняя звезда решилась на смелый эксперимент и сделала трендовую стрижку каре.
Джованна поделилась своим новым образом с подписчиками в социальных сетях, передает Day.Az. "Стрижка волос - это зависимость", - пошутила актриса, намекая на то, что в последнее время она все чаще экспериментирует со своей внешностью.
Действительно, в течение нескольких месяцев Антонелли постепенно укорачивала длину волос, отмечая, что после каждого преображения чувствует себя свободнее и легче.
Поклонники не остались равнодушными к смелому бьюти-решению своей любимицы. Фанаты засыпали Джованну комплиментами: "Как всегда, прекрасна", "Выглядишь, как властная женщина", "Очень идет", "Супер, как круто", "Куколка", "Красотка", "Отличное решение", "Теперь выглядишь на 30 лет". Многие отметили, что актрисе подходит абсолютно любая стрижка.
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