Жади из "Клона" кардинально сменила имидж

Известная бразильская актриса Джованна Антонелли, прославившаяся благодаря роли Жади в популярном сериале "Клон", кардинально сменила имидж. 48-летняя звезда решилась на смелый эксперимент и сделала трендовую стрижку каре.

Джованна поделилась своим новым образом с подписчиками в социальных сетях, передает Day.Az. "Стрижка волос - это зависимость", - пошутила актриса, намекая на то, что в последнее время она все чаще экспериментирует со своей внешностью.

Действительно, в течение нескольких месяцев Антонелли постепенно укорачивала длину волос, отмечая, что после каждого преображения чувствует себя свободнее и легче.

Поклонники не остались равнодушными к смелому бьюти-решению своей любимицы. Фанаты засыпали Джованну комплиментами: "Как всегда, прекрасна", "Выглядишь, как властная женщина", "Очень идет", "Супер, как круто", "Куколка", "Красотка", "Отличное решение", "Теперь выглядишь на 30 лет". Многие отметили, что актрисе подходит абсолютно любая стрижка.