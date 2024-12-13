Каблук Тейлор Свифт спас жизнь

Поклонник Тейлор Свифт Фелипе Конрадо смог помочь своей онкобольной сестре с помощью концерта артистки.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание People.

Как оказалось, фанат посетил шоу Свифт Eras Tour в Рио-де-Жанейро в то время, как у его двоюродной сестры был диагностирован рак. Он сидел в первом ряду, а на сцене артистка будто бы присела, мужчина ничего не успел понять, но поднял руку и поймал то, что летело в его сторону. Это был сломанный каблук.

В результате мужчина решил продать находку и смог оплатить дорогостоящее лечение родственнице. Конрадо сообщил изданию, что его двоюродная сестра закончила лечиться в сентябре, отчасти это стало возможным благодаря артистке.