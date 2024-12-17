https://news.day.az/showbiz/1715896.html Новый фильм Marvel оказался худшим в истории Новый фильм студии Marvel "Крейвен-охотник" провалился в прокате. Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на данные американского бокс-офиса, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. Картина с Аароном Тейлором-Джонсоном в главной роли собрала всего 11 миллионов долларов за первый уик-энд в прокате США.
Новый фильм Marvel оказался худшим в истории
Новый фильм студии Marvel "Крейвен-охотник" провалился в прокате. Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на данные американского бокс-офиса, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Картина с Аароном Тейлором-Джонсоном в главной роли собрала всего 11 миллионов долларов за первый уик-энд в прокате США. Это официально худший дебют среди картин Sony о персонажах Marvel. Ранее антирекорд установил фильм "Мадам Паутина", которая на старте собрала 15,3 миллиона.
Напомним, что бюджет фильма составил более 110 миллионов долларов.
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