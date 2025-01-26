Камбербэтч раскрыл подробности своего похищения

Актер Бенедикт Камбербэтч рассказал о похищении, пережитом им в 2004 году, и его влиянии на всю дальнейшую жизнь. Деталями он поделился в интервью изданию Variety, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Похищение произошло, когда Камбербэтч снимался в мини-сериале "На краю Земли" в Южной Африке. Ночью у машины, в которой актер ехал вместе с коллегами, спустило колесо. Снаружи пассажиров ждали грабители с пистолетами, которые связали Бенедикта и положили в багажник. Спустя несколько часов его отпустили, забрав все деньги.

"Этот опыт превратил меня в искателя адреналина. Я понял, что жизнь может закончиться в любую секунду", - заявил звезда сериала "Шерлок" и фильмов студии Marvel.

По словам артиста, именно случай, произошедший более 20 лет назад, изменил его отношение к жизни. Бенедикт отметил, что он занялся экстремальными видами спорта, чтобы успеть попробовать как можно больше интересных вещей, однако с появлением детей был вынужден отказаться от лишнего риска.