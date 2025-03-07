Умер создатель передачи "Человек и закон"

Режиссер-документалист Вахтанг Микеладзе скончался в возрасте 87 лет.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Aif.ru со ссылкой на кинокомпанию "Синтез-Интегра", в которой работал Микеладзе в последние годы.

Смерть наступила 6 марта, ее причину не называют.

Вахтанг Микеладзе окончил ВГИК по специальности "режиссер документального кино". Работал на студии документальных фильмов в Тбилиси, с конца 1980-х трудился в Москве.

За 53 года работы в кино Микеладзе создал более 2,5 тысячи фильмов и получил более 500 наград, премий и призов. Режиссер был одним из создателей телевизионной программы "Человек и закон", автором и режиссером циклов программ "Документальный детектив" и "Детективные истории". За свою работу о детской преступности "Серые цветы" был удостоен премии XXVI Лейпцигского кинофестиваля.