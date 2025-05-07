Джейсон Момоа разочаровал поклонников

Внешность американского актера Джейсона Момоа на новых фото описали в сети фразой "стал несексуальным".

Как передает Day.Az, соответствующая публикация появилась на странице издания Just Jared в Instagram.

Папарацци сняли 45-летнего артиста во время прогулки по Нью-Йорку. Он предстал перед камерой в черной майке-алкоголичке, темно-синих джинсах с подворотами и шляпе-котелке. Также звезда фильма "Аквамен" дополнил образ коричневыми ботинками с зауженными носами и ремнем оранжевого оттенка.

Пользователи высказались о кадрах в комментариях. "Стал таким несексуальным, что с ним случилось?", "Шляпа - это ***", "Шляпа - точно нет", "Он думает, что стильный", "Ужасный образ", "Шляпа заставила меня смеяться", "Парень, повзрослей", - заявили юзеры.