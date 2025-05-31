https://news.day.az/showbiz/1757033.html 55-летняя Наоми Кэмпбелл опубликовала редкие фото с детьми на море Супермодель Наоми Кэмпбелл опубликовала редкие фото с детьми на море. Снимками она поделилась в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. 55-летняя Наоми Кэмпбелл позировала в джинсовых шортах, белой майке и бейсболке. Волосы она распустила и сделала легкий макияж. Заходя в море, модель взяла за руки двоих детей.
55-летняя Наоми Кэмпбелл опубликовала редкие фото с детьми на море
55-летняя Наоми Кэмпбелл позировала в джинсовых шортах, белой майке и бейсболке. Волосы она распустила и сделала легкий макияж. Заходя в море, модель взяла за руки двоих детей.
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