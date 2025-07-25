Жена Алека Болдуина показала, как они выглядели в начале отношений

Жена голливудского актера Алека Болдуина показала поклонникам, как они выглядели в начале отношений. У пары начался роман в 2011 году, а через несколько месяцев артист сделал предложение фитнес-инструктору Хиларии Томас, и они поженились. Супруга знаменитости опубликовала в Instagram также архивное фото с их свадьбы, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Люблю тебя", - написала спортсменка.

Избранница актера на 26 лет его моложе. Она родила от Болдуина четверых мальчиков и двух девочек: Кармен Габриелу (2013), Рафаэля Томаса (2015), Леонардо Энджела Чарльза (2016), Ромео Алехандро Дэвида (2018), Эдуардо Пау Лукаса (2020) и Иларию Каталину Ирену (2022). А дочь пары Мария Люсия Виктория появилась в 2021 году благодаря суррогатной матери. Супруги не скрывали этот факт от поклонников. Жена актера публично признавалась, что мечтала о ребенке, но не могла его выносить и перенесла несколько выкидышей, поэтому они обратились к альтернативному методу.

Фитнес-тренер рассказывала, что несколько раз после родов ее акушер-гинеколог записывал на стикере контакты оперирующего уролога, чтобы Болдуин сделал вазектомию. По словам супруги артиста, она обсуждала этот вопрос с мужем, признаваясь, что уже устала от родов и восстановлений своего здоровья, однако актер пока не решился на процедуру.