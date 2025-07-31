В США отказались признавать нарушение гражданских прав Алека Болдуина после трагедии

Судья штата Нью-Мексико отклонил иск Алека Болдуина против прокуроров о злонамеренном преследовании и нарушении гражданских прав в судебном процессе о стрельбе на съемках вестерна "Случайный выстрел" в 2021 году. Об этом сообщает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Гражданский иск, уточняет издание, Болдуин подал еще в январе на 73 страницах. Он утверждал, что прокурор скрыл от защиты доказательства.

"Но за прошедшие с тех пор месяцы адвокаты Болдуина ничего не предприняли для возбуждения гражданского дела. Они даже не направили уведомление о том, что ответчикам было вручено письмо", - сказано в статье.

Судья Кейси Фитц на судебном заседании, которое состоялось 30 июля, распорядился о прекращении дела. Оно может быть возобновлено по требованию истцов в течение шести месяцев.

"Мы незамедлительно подадим повторное заявление, если переговоры [с ответчиками] не будут быстро и благоприятно разрешены", - сказали адвокаты Болдуина.

В 2021 году Болдуин выстрелил из оружия, которое было заряжено боевыми, а не холостыми патронами. В результате ранения получили оператор Галина Хатчинс и режиссер Джоэл Соуса.

Спасти Хатчинс не удалось, а против Болдуина возбудили уголовное дело. Сам актер говорил, что после этого случая у него развилось психическое расстройство.