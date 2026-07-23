Натали Портман поссорилась с подругой из-за «мрачной» книги

Актриса Натали Портман обиделась на подругу-писательницу Рэйчел Каск из-за книги о ее темной стороне.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает UnHerd.

По данным инсайдеров издания, главная героиня романа, обозначенная как "актриса М.", полностью создана с личности Натали Портман, а ее биографические детали повторяют жизнь актрисы. Отдельная глава посвящена детству героини, которое напоминает участие Портман в культовом фильме "Леон" Люка Бессона.

"М. призналась мне, что роль в кино, которую она сыграла еще ребенком, мгновенно лишила ее детства", - написала автор.

Натали Портман, по информации издания, осталась крайне возмущена финальным вариантом рукописи, посчитав это предательством со стороны подруги.