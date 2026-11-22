Англо-американская актриса Лили Коллинз, сыгравшая главную роль в сериале "Эмили в Париже", в откровенном образе снялась для обложки Vogue. Снимок размещен на сайте издания, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Коллинз стилисты предложили примерить коричневую шубу, красную прозрачную юбку из кружева, колготки и туфли на каблуках. На снимке артистки держались за руки и обнимались.

Звезда предстала в кадре с коллегой Эшли Парк, которая позировала в кожаном бордовом платье с разрезом до бедра, колготках и бархатных туфлях.