https://news.day.az/showbiz/1875505.html Лили Коллинз снялась для обложки Vogue Англо-американская актриса Лили Коллинз, сыгравшая главную роль в сериале "Эмили в Париже", в откровенном образе снялась для обложки Vogue. Снимок размещен на сайте издания, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. Коллинз стилисты предложили примерить коричневую шубу, красную прозрачную юбку из кружева, колготки и туфли на каблуках.
Лили Коллинз снялась для обложки Vogue
Англо-американская актриса Лили Коллинз, сыгравшая главную роль в сериале "Эмили в Париже", в откровенном образе снялась для обложки Vogue. Снимок размещен на сайте издания, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Коллинз стилисты предложили примерить коричневую шубу, красную прозрачную юбку из кружева, колготки и туфли на каблуках. На снимке артистки держались за руки и обнимались.
Звезда предстала в кадре с коллегой Эшли Парк, которая позировала в кожаном бордовом платье с разрезом до бедра, колготках и бархатных туфлях.
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