Вышел очередной печатный номер онлайн-газеты Azernews

25 мая вышла очередная печатная версия онлайн газеты AzerNews.



В новом номере газеты читайте: Появится новый бренд ковроткачества, АБР раскрывает основную стратегию по Азербайджану, Редкий вид бабочек обнаружен в южном регионе страны,

Не пропустите ночь в музее! и т.д.

AZERNEWS является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).



С онлайн-газетой Вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az.