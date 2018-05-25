Вышел очередной печатный номер онлайн-газеты Azernews
25 мая 2018 11:47 26
25 мая вышла очередная печатная версия онлайн газеты AzerNews.
В новом номере газеты читайте: Появится новый бренд ковроткачества, АБР раскрывает основную стратегию по Азербайджану, Редкий вид бабочек обнаружен в южном регионе страны,
Не пропустите ночь в музее! и т.д.
AZERNEWS является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).
С онлайн-газетой Вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az.
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