Перестрелка в Гусаре: обезврежен нарушитель границы

В Гусаре обезврежен нарушитель границы Вадим Зейналов (1996 года рождения), оказавший вооруженное сопротивление. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Гусарского района, распространенном во вторник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Четвертого июня в 21:40 было установлено, что кто-то пытается нарушить государственную границу вблизи погранзаставы в селе Юхары Зейхур Гусарского района.

Не подчинившись законным требованиям сдаться, нарушитель границы Вадим Марданович Зейналов открыл стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов и оказал вооруженное сопротивление. Ответными мерами он был обезврежен.

Во время осмотра тела был изъят пистолет Макарова.

По факту Гусарская районная прокуратура проводит расследование.

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