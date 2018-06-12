В Шамахинском районе после ливней восстановлены дорога и мост

12 июня 2018 18:03

В Шамахинском районе восстановлена дорога, разрушенная в результате сильных ливней.

Об этом во вторник сказал Trend сотрудник отдела анализа социально-экономического развития и прогнозирования Исполнительной власти Шамахинского района Иршад Османов, передает Day.Az.

По его словам, возникшие в результате ливней проблемы на дорогах устранены.

"В результате сильного ливня был затоплен мост на участке дороги из села Медресе до центра района, дорога была перекрыта. На территорию немедленно была направлена техника, и дорога была восстановлена. В настоящее время никаких проблем на дорогах нет, обеспечено движение транспорта", - сказал Османов.

Напомним, что вчера в результате сильного дождя была затоплена автомобильная дорога от села Медресе Шамахинского района в направлении района, мост на дороге занесло илом.

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