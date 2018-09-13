Тяжелое ДТП в Шамахе, есть погибший и раненые
13 сентября 2018 14:46 145
В Шемахинском районе столкнулись два автомобиля, есть погибший и раненые.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, авария зарегистрирована на дороге Шемаха-Пиргулу.
Легковой автомобиль марки УАЗ столкнулся со встречным автомобилем марки Nissan.
В результате ДТП водитель Nissan скончался на месте аварии, а его пассажир получил тяжелые травмы. От силы удара серьезные травмы также получил пассажир другого автомобиля.
Раненые помещены в Шемахинскую центральную районную больницу. Личность погибшего и пострадавших уточняется.
По факту ведется расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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