Тяжелое ДТП в Шамахе, есть погибший и раненые

13 сентября 2018 14:46

В Шемахинском районе столкнулись два автомобиля, есть погибший и раненые. 

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, авария зарегистрирована на дороге Шемаха-Пиргулу. 

Легковой автомобиль марки УАЗ столкнулся со встречным автомобилем марки Nissan.

В результате ДТП водитель Nissan скончался на месте аварии, а его пассажир получил тяжелые травмы. От силы удара серьезные травмы также получил пассажир другого автомобиля. 

Раненые помещены в Шемахинскую центральную районную больницу. Личность погибшего и пострадавших уточняется. 

По факту ведется расследование. 

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