Тяжелое ДТП в Азербайджане, есть пострадавшие

8 января 2019 20:57

В Сальяне произошло ДТП. 

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, авария отмечена сегодня вечером на пролегающем через район отрезке автомобильной дороги Алят-Астара. 

Потеряв управление за рулем автомобиля марки "Mercedes", водитель врезался в ограждение. В результате ДТП 4 человека получили травмы различной степени тяжести. Это - жители Нефтчалинского района Мирджафар Мирджаббар оглу Агаларов 1956 г.р., его супруга Мирвари Мирахмед гызы Агаларова 1956 г.р., Гюльгедем Адбулали гызы Мирзазаде 1967 г.р. и Асуде Гасан гызы Джафарова 1956 г.р.

Раненые доставлены в Сальянскую центральную районную больницу. Их личности устанавливаются. 

По факту ведется расследование. 

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