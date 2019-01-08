Тяжелое ДТП в Азербайджане, есть пострадавшие

В Сальяне произошло ДТП.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, авария отмечена сегодня вечером на пролегающем через район отрезке автомобильной дороги Алят-Астара.

Потеряв управление за рулем автомобиля марки "Mercedes", водитель врезался в ограждение. В результате ДТП 4 человека получили травмы различной степени тяжести. Это - жители Нефтчалинского района Мирджафар Мирджаббар оглу Агаларов 1956 г.р., его супруга Мирвари Мирахмед гызы Агаларова 1956 г.р., Гюльгедем Адбулали гызы Мирзазаде 1967 г.р. и Асуде Гасан гызы Джафарова 1956 г.р.

Раненые доставлены в Сальянскую центральную районную больницу. Их личности устанавливаются.

По факту ведется расследование.

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