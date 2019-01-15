Тяжелое ДТП в Азербайджане, есть пострадавшие
15 января 2019 15:19 89
В Сальяне произошло тяжелое ДТП, в результате которого пострадали 4 человека.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, авария зарегистрирована на пролегающем через село Чуханлы отрезке магистральной дороги Алят-Астара.
Автомобиль марки "Merсedes" врезался в следующий впереди него "КамАЗ".
Пострадавшие в результате аварии жители Баку Агазаде Захид Рахиб оглу 2000 г.р., Мамедова Кямаля Эльман гызы 1989 г.р., жители Масаллинского района Керимова Рахиба Садиг гызы 1999 г.р. и Расулова Гюляйа Байрамали гызы 1975 г.р. помещены в Сальянскую центральную районную больницу.
По факту ведется расследование.
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