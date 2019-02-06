Как повлияло землетрясение на водоснабжение в Шамахе

Проблем с подачей питьевой воды после землетрясения в Шамахе нет.

Об этом, как передает Day.Az, в среду сказал Trend глава пресс-службы ОАО "Азерсу" Анар Джабраиллы.

По его словам, сотрудники структуры провел осмотр территории.

"Ситуация на водохранилищах, гидротехнических устройствах района в норме", - сказал Джабраиллы.

Напомним, что со вчерашнего дня и до сих пор на территории страны были зарегистрированы пять землетрясений. Первое землетрясение было зафиксировано вчера в 23:19 по местному времени в 7 км южнее станции Пиргулу на территории Агсу силой 4 балла. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 10 км. Это землетрясение в эпицентре ощущалось силой 5 баллов, в окрестных районах - до 4,3 балла.

Последнее землетрясение было зарегистрировано в 04:25 в 9 км южнее станции Пиргулу на территории Исмаиллы. Три из произошедших землетрясений ощущались.

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