В Азербайджане запретят узнавать пол ребенка до рождения

В январе-ноябре прошлого года в Азербайджане были зарегистрированы 127 681 новорожденный, что составляет 14,2 на каждые 1000 человек населения. 53,4 процента новорожденных - мальчики, 46,6 процента - девочки. Такая тенденция наблюдается уже несколько лет. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Комментируя вышеуказанные показатели, председатель комитета здравоохранения Милли Меджлиса (парламента) Муса Гулиев сказал Trend, что в мировой практике процентное соотношение мальчиков и девочек составляет 49 к 51.

Депутат отметил, что в Азербайджане такое соотношение сложилось в результате субъективных факторов, и подобная проблема существует во многих странах мира, и в частности странах Востока.

"В этих странах тоже осуществляются меры для устранения дисбаланса в процентном соотношении новорожденных мальчиков и девочек. Практика показывает, что самой успешной мерой является просвещение. Безусловно, должны приниматься также административные меры, однако большое значение имеет просвещение людей с медицинской и религиозной точек зрения", - добавил депутат.

По его словам, с целью решения проблемы абортов был подготовлен законопроект, который рекомендован к рассмотрению на весенней сессии парламента.

"В законопроекте "О защите репродуктивного здоровья" есть специальные положения. Предусматривается запрещение определения пола ребенка при помощи ультразвукового обследования, прекращение беременности решением консилиума, а не одного врача, и предложено введение административной и уголовной ответственности за нарушение данного закона. Однако если не просвещать людей, проблему тяжело будет предотвратить", - добавил Гулиев.

Он отметил, что нарушение процентного соотношения между мальчиками и девочками в будущем может стать причиной демографической напряженности, когда при достижении брачного возраста число мальчиков будет преобладать над числом девочек.