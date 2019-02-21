В Исполнительную власть Шамахинского района поступили обращения об ущербе, нанесенном почти трем тысячам домов и объектов района в результате недавнего землетрясения, сказал в четверг Trend главный архитектор ИВ района Рустам Алиев, передает Day.Az.

По его словам, 2043 дома пострадали непосредственно в самом городе. "На основании поступивших обращений были осмотрены 1954 дома на территории города. Комиссия продолжает осмотр домов. По заключению комиссии, 132 из осмотренных до сегодняшнего дня домов находятся в аварийном состоянии, 526 - подлежат восстановлению, 727 - нуждаются в ремонте. Состояние 569 домов комиссия сочла удовлетворительным", - сказал главный архитектор района.

Рустам Алиев отметил, что комиссия приступила к осмотру домов на основании обращений, поступивших из сел. "Из сел поступили обращения относительно почти 1000 домов", - сказал он.

Напомним, что пятого февраля в 23:31 по местному времени в 11 километрах юго-западнее Пиргулинской станции - на территории Исмаиллы произошло землетрясение.

По данным Республиканского центра сейсмологической службы, землетрясение ощущалось в эпицентре силой шесть баллов, а в прилегающих районах - 3-5 балла. Разрушения, в основном, отмечены в Шамахинском районе.

Шестого февраля в 02:34 по местному времени в восьми километрах юго-западнее Пиргулинской станции - на территории Исмаиллинского района произошло землетрясение силой три балла.

Еще один подземный толчок был зарегистрирован в 04:25 по местному времени.