В Сальяне произошло ДТП из-за кирпичей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, житель районного жилмассива Бабазанан Ахмедов Джамиль Кямиль оглы 1979 г.р. потерял управление из-за того, что из следовавшего впереди грузовика стали выпадать кирпичи. Когда он хотел остановить машину на обочине дороги, другой автомобиль сзади врезался в его машину и скрылся.

Раненый с телесными повреждениями различной степени тяжести был доставлен в Сальянскую ЦРБ.

По факту ведется разбирательство.