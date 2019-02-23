Страшная авария в Сальяне, есть пострадавший
23 февраля 2019 10:05 172
В Сальяне произошло ДТП из-за кирпичей.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, житель районного жилмассива Бабазанан Ахмедов Джамиль Кямиль оглы 1979 г.р. потерял управление из-за того, что из следовавшего впереди грузовика стали выпадать кирпичи. Когда он хотел остановить машину на обочине дороги, другой автомобиль сзади врезался в его машину и скрылся.
Раненый с телесными повреждениями различной степени тяжести был доставлен в Сальянскую ЦРБ.
По факту ведется разбирательство.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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