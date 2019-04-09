Что такое гонаглыг для азербайджанца? Это не просто пиршество или банкет. Это слово несет для нас особый и более глубокий смысл, который не перевести ни на один язык мира. В этом слове заложена сама основа гостеприимства - ОБЩЕЙ черты, присущей именно нашему народу.

Гостеприимство - это наш конек, и нет, наверное, другого народа, который бы с таким же энтузиазмом и вдохновением готовился бы к приему гостей, как мы. Это вам не просто чаем или кофе угостить, как любят делать в других странах. Тут уже испокон веков выработана наша, неотъемлемая традиция, целое искусство.

Самое главное, гость обязательно должен уйти сытым, даже если зашел на 5 минут. А если и откажется, то к чаю будет подано множество вкусностей, самых невообразимых видов варений, выпечки, конфет, лябляби и пр. У хозяек всегда припасено что-то интересненькое на такие непредвиденные случаи. И это, наверное, даже не зависит от достатка семьи, вам будут рады в любом месте и отнесутся одинаково радушно.

Как это началось

Поначалу гостеприимство носило даже скорее характер обряда, как обычай предоставления крова отбившимся от племени и нуждающимся в защите еще в самые древние времена. У нашего народа с самых древних времен существовали очень интересные и поучительные обычаи гостеприимства, которые соблюдаются и по сегодняшний день, и гонаглыг является его неотъемлемой частью.

А первое письменное упоминание об этой прекрасной черте народа можно найти еще в эпосе "Китаби Деде-Горгуд", в котором при дословном переводе говорится, что "пусть разрушатся дома, в которых не бывает гостей". Кроме того, о гостеприимстве упоминается в легендарном произведении Низами "Искандернаме", где говорится о приеме, оказанном Александру Великому во дворце Нушабы в Барде. В его же поэме "Хосров и Ширин" говорится о другой интересной традиции - в богатых семьях прислуга выносила гостю полную сумку с продуктами на дорогу, что служило намеком на то, что тому пора в обратный путь. Сейчас, кстати, мы тоже, когда гость уходит, набираем ему сумку для тех, кто по той или иной причине так и не смог прийти на пиршество.

О гостеприимстве азербайджанцев говорят не только местные источники, все, посещавшие страну, приходили в восторг от внимания и заботливости по отношению к гостям. Для справки можно привести в пример прием, устроенный беглярбеком Шамахы Абдуллой-ханом в 16-ом веке в честь английских миссионеров Антони Дженкинсона и Олкока, прибывших по торговым делам.

Вот что писал А.Дженкинсон: "Когда приблизилось время обеда, на полу были разостланы скатерти и поданы различные блюда; по моему счету их было 140. Когда их убрали со скатертями, то разостлали другие и внесли 150 блюд с фруктами и другими пиршественными кушаниями, так что в обе перемены было подано 290 блюд".

В других этнографических материалах упоминается обычай, когда после окончания сбора фруктов и винограда сельские жители созывали к себе гостей - родственников, соседей, показывали собранный урожай, делились опытом, а после этого накрывался стол с яствами.

Также существовал определенный обычай, по которому принимали и кормили.

Например, в Азербайджане считалось, что гостя надо угощать лучшими блюдами - тикя кебаб, люля кебаб и пловы различных видов. В источниках упоминается, что они подавались с различными приправами и без спиртных напитков.

Каждый вид блюда должен был подаваться по определенной очередности. Все вместе подавать считалось моветоном, ведь, во-первых, между блюдами образовывалась пауза, которая нужна была для отдыха, а то могло создаться впечатление, что вас хотят быстро накормить и спровадить. Во-вторых, наличие одновременно всех блюд создало бы путаницу, гость мог бы растеряться, в каком порядке их употреблять, и отбить у себя аппетит. Притом, когда накрывался стол, его нельзя было трогать до тех пор, пока гость за него не сядет.

Кстати, мы до сих пор даже детям так говорим, мол это не трогай, там не стой, что подумают гости. Притом, обязательно нужно дождаться всех, чтобы потрапезничать.

По какому поводу банкет?

Поводом для организации, как в старину, так и сейчас могли быть самые различные события из жизни его организаторов - это хнаяхды, уч гюнлюк, 40 дней или год от рождения ребенка, юбилеи, сюннет тойу и множество других событий. Кстати, бывает и так, что гонаглыг можно организовать из-за проигранного спора, в честь приобретения той или иной дорогой вещи, например, квартиры, машины, получения повышения или крупной премии, поступления детей в вуз, возвращения из армии и прочее.

Одним словом, повод, чтобы хорошенько подкрепиться в приятной компании, находится всегда.

Отмечать можно в разных местах, в зависимости от количества гостей. Но, учитывая, что даже близких родственников и друзей насчитываются обычно десятки, в лучшем случае, то не всегда получается всех собрать дома. Разумеется, если есть место для такого количества людей, то, в общем-то, так и делают. Ведь что может быть вкуснее и аппетитней домашней еды наших хозяек. В этих случаях, при крупном пиршестве на помощь приходит еще несколько пар рук, что значительно ускоряет процесс.

Правда, сегодня, если и не получается по времени успеть все сделать, можно просто заказать еду из ресторана или у специальных поваров, которые занимаются готовкой для таких случаев. На все остальные случаи у нас есть невидимое количество ресторанов, где каждый может организовать свой гонаглыг так, как он пожелает, и так, чтобы соответствовало его карману.

Если все же получается собрать гостей дома, то первым делом идет рассадка пришедших по всем удобным местам дома, а на "штрафную" идут сами обитатели квартиры. И если в обычное время вас вряд ли пустят пройти в квартиру обутым (да мы и сами всегда торопимся разуться, так как наследить - плохой тон), то в этот день обычно возникает нехватка тапочек, и поэтому предлагается заходить в своих, предварительно хорошо вытерев ноги, разумеется, если это не зима.

Хозяйка во время домашнего гонаглыга обычно с гостями не сидит, так как постоянно что-то творится на кухне, нужно что-то принести, унести, сменить тарелки, подлить чаю. Так что, если хотите отдохнуть и насладиться общением с близкими, то лучше уж собраться в ресторане.

Что же бывает на столе

Чего только на нем не бывает. Вне зависимости от места проведения банкета, каждый старается удивить приглашенных изысканностью блюд и сервировкой стола, даже дома.

Начинается все с бесконечного числа холодных закусок в виде домашних солений, 3-4 видов салатов, колбас и сыров. Кстати, если даже мы проводим мероприятие в ресторане, вполне возможно, что неугомонные хозяйки-гурманы договорятся, чтобы принести домашние соленья и свои блинчики. Пока гости не успели доесть холодное, на стол могут принести соютма тоюг, гриль или же рыбу-левенги.

И это еще не все. В виде горячего сначала приходит на стол наша родная ярпаг долмасы и плов с гара или курицей. А предшествуют им обычно кебабы из курицы или мяса, в зависимости от вкусов и предпочтений гостей. Ведь именно их вкусы учитываются при организации банкета.

После всего съеденного обычно открывается не менее богатый сладкий стол. Казалось бы, куда дальше, но, тем не менее, каждый хочет отведать домашнего торта, который опять-таки будет на столе вне зависимости от того, дома вы или в ресторане.

Вот как-то так, скромно можно описать наш совсем нескромный гонаглыг. А самое интересное, что, несмотря на все оказываемое внимание и количество еды, хозяева в конце все равно переживают на тему - "интересно, все ли остались довольны?"...

У.Эфенди