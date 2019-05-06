В Сальяне автобус со школьниками совершил аварию.

Как передает Day.Az, об этом сообщает qafqazinfo.

Сообщается, что микроавтобус Mercedes Vito с госномером 90 SL 765, перевозивший школьников из Ширвана в Джалилабад на соревнования по борьбе, потерял управление и перевернулся.

В результате погиб 12-летний Ахмедов Илькин Адиль оглы, еще два подростка с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.