/society/1117342.html В Сальяне перевернулся автобус со школьниками, есть погибший и раненые
В Сальяне перевернулся автобус со школьниками, есть погибший и раненые
В Сальяне автобус со школьниками совершил аварию.
Как передает Day.Az, об этом сообщает qafqazinfo.
Сообщается, что микроавтобус Mercedes Vito с госномером 90 SL 765, перевозивший школьников из Ширвана в Джалилабад на соревнования по борьбе, потерял управление и перевернулся.
В результате погиб 12-летний Ахмедов Илькин Адиль оглы, еще два подростка с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.
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