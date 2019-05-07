У большинства домов, пострадавших в результате землетрясения в Шамахинском районе Азербайджана, истек срок эксплуатации.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал глава Исполнительной власти района Таир Мамедов на отчетном брифинге о проделанной за три месяца работе по устранению последствий землетрясения в Агсуинском, Исмаиллинском и Шамахинском районах.

По словам Мамедова, новые здания строятся в соответствии с существующими нормативами.

Глава Исполнительной власти Агсуинского района Энвер Сеидов также отметил, что строящиеся вместо пострадавших от землетрясения дома, будут устойчивыми к землетрясениям. Их строительство ведется с соблюдением надлежащих параметров под контролем министерства чрезвычайных ситуаций.

Напомним, что пятого февраля в 23:31 по местному времени в 11 километрах юго-западнее Пиргулинской станции - на территории Исмаиллы произошло землетрясение.

По данным Республиканского центра сейсмологической службы, землетрясение ощущалось в эпицентре силой шесть баллов, а в прилегающих районах - 3-5 балла. Разрушения, в основном, отмечены в Шамахинском районе.

Шестого февраля в 02:34 по местному времени в восьми километрах юго-западнее Пиргулинской станции - на территории Исмаиллинского района произошло землетрясение силой три балла.

Еще один подземный толчок был зарегистрирован в 04:25 по местному времени.