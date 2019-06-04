4 июня вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews. 
   
В новом номере газеты читайте: В стране будут созданы центры трансфера технологий; Восемь резидентов начнут производство в индустриальных парках страны; SOCAR и Tekfen построят новый карбамидный завод; Азербайджанский фильм получил премию Vitruvian в Лос-Анджелесе и т.д. 

AZERNEWS является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).  
 

С онлайн-газетой Вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az.

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