https://news.day.az/society/1126084.html Вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews - ФОТО
4 июня вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews.
AZERNEWS является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).
Вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews - ФОТО
4 июня вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews.
В новом номере газеты читайте: В стране будут созданы центры трансфера технологий; Восемь резидентов начнут производство в индустриальных парках страны; SOCAR и Tekfen построят новый карбамидный завод; Азербайджанский фильм получил премию Vitruvian в Лос-Анджелесе и т.д.
AZERNEWS является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).
С онлайн-газетой Вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az.
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