В Шамахинском районе Азербайджана продолжается восстановление частных домов, разрушенных в результате землетрясения. Об этом в четверг сказал Trend главный архитектор Исполнительной власти Шамахинского района, зампред районной Комиссии по чрезвычайным ситуациям Рустам Алиев, передает Day.Az.

По словам главного архитектора, сегодня в районе продолжается строительство новых домов: "В результате землетрясения в полностью аварийное состояние пришел 351 дом, 114 из которых были снесены и на их месте строится новое жилье. Комиссия приняла решение о том, что 1338 пострадавших домов можно восстановить, 2311 - нуждаются в ремонте. Кроме того, Комиссия осмотрела 1875 домов, признав их состояние удовлетворительным".

Алиев также добавил, что для семей, чьи дома пришли в аварийное состояние в результате землетрясения в Шамахы, строятся 174 квартиры в трех двух, - четырех и пятиэтажных зданиях.

Отметим, что пятого февраля в семи километрах южнее Пиргулинской станции - на территории Агсуинского района произошло землетрясение силой 4,4 балла.

Землетрясение ощущалось в эпицентре силой около пяти баллов, а в прилегающих районах - 4,3 балла. Разрушения, в основном, отмечены в Шамахинском районе.

В тот же день в девяти километрах юго-западнее Пиргулинской станции - на территории Исмаиллинского района было зарегистрировано землетрясение.

9 и 11 февраля в 8-9 километрах юго-западнее и западнее Пиргулинской станции произошли подземные толчки.

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