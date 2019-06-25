25 июня вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews.



В новом номере газеты читайте: Энергетика названа приоритетом в сотрудничестве с Украиной; Визовый режим с Японией будет упрощен; Пенсии снова вырастут; Пляжи Апшерона в топ 5 лучших курортов СНГ и т.д.

AZERNEWS является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).



С онлайн-газетой Вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az.







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