9 июля вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews. 
   
В новом номере газеты читайте: Дворец Шекинских ханов включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО; Azercosmos раскрыл доходы; BP раскрыла объемы инвестиций; Азербайджанские гребцы завоевали 7 золотых медалей в Италии и т.д. 

AZERNEWS является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).  
 
С онлайн-газетой Вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az. 

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