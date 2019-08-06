https://news.day.az/society/1145054.html Вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews - ФОТО
Вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews - ФОТО
6 августа вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews.
В новом номере газеты читайте: TAP готов почти на 90%; Отмена визового режима
с Турцией увеличит грузопоток; Государственный фонд зерна налаживает
сотрудничество с японскими компаниями; Азербайджанский борец стал
чемпионом мира и т.д.
AZERNEWS является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной
ассоциации (WAN-IFRA).
С
онлайн-газетой Вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az.
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