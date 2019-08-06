6 августа вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews.

В новом номере газеты читайте: TAP готов почти на 90%; Отмена визового режима

с Турцией увеличит грузопоток; Государственный фонд зерна налаживает

сотрудничество с японскими компаниями; Азербайджанский борец стал

чемпионом мира и т.д.

AZERNEWS является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной

ассоциации (WAN-IFRA).

С

онлайн-газетой Вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az.

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