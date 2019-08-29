https://news.day.az/society/1151469.html Вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews - ФОТО
29 августа вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews.
AZERNEWS является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).
Вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews - ФОТО
29 августа вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews.
В новом номере газеты читайте: Создан новый поселок для вынужденных переселенцев; Французская компания предложит контракт на услуги по очистке сточных вод; В Шемахе пройдет фестиваль винограда и вина; Юные шахматисты добились успеха в Европе и т.д.
AZERNEWS является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).
С онлайн-газетой Вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре