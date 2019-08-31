https://news.day.az/society/1151957.html Тяжелая авария в Сальяне, есть погибшие
Тяжелая авария в Сальяне, есть погибшие
В результате ДТП, произошедшего накануне вечером в Сальянском районе Азербайджана, два человека скончались на месте.
Как передает Day.Az, об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу минздрава.
В министерстве также сказали, что пострадавшая в ДТП женщина помещена с переломом плечевой кости в реанимационное отделение Билясуварской центральной районной больницы. Ее состояние расценивается как средней степени тяжести.
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