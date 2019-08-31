В результате ДТП, произошедшего накануне вечером в Сальянском районе Азербайджана, два человека скончались на месте.

Как передает Day.Az, об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу минздрава.

В министерстве также сказали, что пострадавшая в ДТП женщина помещена с переломом плечевой кости в реанимационное отделение Билясуварской центральной районной больницы. Ее состояние расценивается как средней степени тяжести.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!