https://news.day.az/society/1157442.html Названы сроки завершения ремонта и реконструкции Мардакянского лечебного пансионата - ФОТО
Названы сроки завершения ремонта и реконструкции Мардакянского лечебного пансионата - ФОТО
В Мардакянском лечебном пансионате министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана проводятся работы по ремонту и реконструкции. Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на минтруда.
В учреждении на 200 коек будет создана современная инфраструктура по медико-социальной реабилитации, пансионат будет оснащен новым оборудованием для более эффективного лечения лиц с инвалидностью.
Ремонт и реконструкцию Мардакянского лечебного пансионата планируется завершить до конца текущего года.
В учреждении в течение года можно будет стационарно лечить до пяти тысяч лиц с инвалидностью, а амбулаторно - до 1500 лиц этой категории.
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