В результате пожара на мансарде в квартире 79 по адресу - Неапольская улица, 29/42, в Хатаинском районе Баку, в Клинический медицинский центр были доставлены 11 человек с подозрением на отравление дымом. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения.

Информация о происшествии поступила в скорую помощь в 01:48. На место пожара выехали 10 бригад скорой помощи.

Из 11 пострадавших пятеро детей были помещены в токсикологическое отделение медицинского центра. Поступившим в клинику была оказана необходимая медицинская помощь, они были отпущены на амбулаторное лечение.