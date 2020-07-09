https://news.day.az/society/1252090.html В Азербайджане завотделом поликлиники умерла от COVID-19
В Азербайджане завотделом поликлиники умерла от COVID-19
Заведующая первым терапевтическим отделом городской поликлиники №25 в Бинагадинском районе Баку Аида Исмаилгызы умерла от коронавируса, сообщает Day.Az со ссылкой на Oxu.az.
Согласно информации, в поликлинике сказали, что два дня назад Исмаилгызы сообщила о проблемах со здоровьем. Минувшим днем она прошла компьютерную томографию: "В результате обследования КТ у нее было обнаружено "матовое стекло". После возвращения домой ей стало хуже, она умерла".
Отмечается, что 62-летняя женщина страдала сахарным диабетом.
В поликлинике сообщили, что в настоящее время в медучреждении нет заразившихся коронавирусом работников.
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