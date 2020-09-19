Кабмину представлен проект «Критерии определения инвалидности»

В проекте, представленном Кабинету министров, предусмотрено выражение в процентных показателях инвалидности вследствие потери функций организма, вызванной ограничением какой-либо или нескольких категорий жизнедеятельности человека в результате последствий заболеваний, травм, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно информации, при оценке инвалидности по новым критериям будут учитываться ограничения семи основных категорий жизнедеятельности человека. Это навыки самообслуживания, свободы передвижения, выбора направления, общения, контроля поведения, обучения и работы. Ограничение какой-либо или нескольких категорий жизнедеятельности человека будет констатироваться в случаях утраты функций организма человека: как IV степени инвалидности (нарушение функций в диапазоне 81-100%), III степени (61-80%) и II степени (31-60%). В случае утраты функций организма первой степени (10-30%) оценка будет производиться только при наличии профессионального заболевания и производственной травмы. Ограничение возможностей здоровья детей до 18 лет будет определяться при наличии всех трех степеней ограничения любой категории и любого ограничения (за исключением навыков трудовой деятельности) жизнедеятельности человека, а также исходя из необходимости социальной защиты ребенка.

При подготовке проекта "О критериях определения инвалидности" был изучен передовой международный опыт таких стран, как Россия, Австрия, Великобритания, Германия и США, проанализирован соответствующий документ ЕС в этой сфере, широко изучены являющиеся стандартными диагностическими инструментами Всемирной организации здравоохранения "Международная классификация заболеваний" и "Международная классификация функциональности".