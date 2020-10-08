Лезгины, как и все народы Азербайджана, выступают против армянских оккупантов

Азербайджанская армия во главе Верховным Главнокомандующим, Президентом Ильхамом Алиевым при полной поддержке народа ведет справедливую борьбу с армянскими агрессорами по освобождению оккупированных территорий.

Как передает Day.Az, об этом сказал сегодня Trend чемпион Европы, призер мировых первенств и олимпийских игр по греко-римской борьбе, заслуженный мастер спорта Виталий Рагимов.

"Все граждане Азербайджана, независимо от национальности и вероисповедания, и мы спортсмены поддерживаем действия нашей армии по освобождению, оккупированных на протяжении порядка 30 лет армянскими агрессорами, двадцати процентов территории страны. Верю, что в ближайшее время около миллиона беженцев вернутся в родные края", - сказал Виталий Рагимов.

Борец отметил, что Азербайджан исторически является страной с традициями толерантности и мультикультурализма, выразив возмущение действиями армянских пропагандистов и их приспешников, стремящихся посеять рознь между многочисленными народами, населяющими страну.

"В Азербайджане никогда не спрашивали, какой ты национальности или вероисповедования. Все живут в мире и согласии. Я этнический лезгин и гражданин этой страны, который неоднократно поднимал флаг Азербайджана на международной арене, и всегда ощущал большое уважение ко мне. Я уроженец Дагестана, живу в Баку с детских лет, на этой земле вырос, состоялся как спортсмен и ныне передаю свой опыт в Республиканском олимпийском лицее. Мы один народ, сыны этой земли, азербайджанцы и готовы отдать жизнь за Родину! А эти подстрекатели пусть знают, что все народы Азербайджана, в том числе лезгины, выступают против армянских оккупантов. Весь народ сплотился вокруг нашего Президента и идет верной дорогой к освобождению страны от агрессора, воцарению мира в Карабахе", - добавил спортсмен.