Индийский штамм: спасет ли прививка?

Мутация коронавируса продолжается. В мире появляются такие разновидности как альфа (британский), бета (южно-африканский), гамма (бразильский), дельта (индийский) штаммы. Специфика дельта штамма заключается в том, что он подвергся двойной мутации. Вирус приобрел новые качества. На фоне двойной мутации намного изменилась и структура вируса. Что касается штамма дельта-плюс, это тоже очередная мутация. Если штамм дельта-плюс будет распространяться по всему миру, это будет считаться тяжелой и грозной четвертой стадией пандемии. Ученые высказываются в таком ключе, что если штамм дельта-плюс будет распространяться по всему миру, то будет начало новой пандемии. Конечно, это тревожит весь мир.

Об этом Day.Az сказал известный врач-онколог, доктор медицинских наук, профессор Адиль Гейбулла.

Профессор считает, что массовая вакцинация очень необходима для того, чтобы добиться коллективного иммунитета.

"Это единственный выход наряду с соблюдением карантинных мер. Если эпидемиологическая обстановка будет ухудшаться, естественно, мы должны обязательно ужесточить ограничения. Начиная с закрытия границ, заканчивая мерами внутри страны, и по возможности снизить человеческие контакты", - заявил он.

Врач-онколог отметил, что в Азербайджане обстановка в связи с коронавирусом лучше чем во многих странах мира.

"Это связано с тем, что в нашей стране очень много заболевших, которые приобрели иммунитет. Почти 3 млн человек сделали вакцинацию. Поэтому в нынешней ситуации наша страна находится ближе к коллективному иммунитету. Тем не менее, мы тоже должны быть осторожными и соблюдать правила карантинного режима. Поскольку пандемия не закончена и ВОЗ еще не объявила о завершении пандемии", - предупредил профессор.

Доктор медицинских наук сообщил, что на сегодняшний день четыре вакцины внесены в реестр ВОЗ.

"Они являются наиболее эффективными вакцинами с точки зрения безопасности. Эти вакцины эффективны также и против дельта штамма. Но штамм дельта-плюс может создать в мире новую эпидемиологическую обстановку. Неизвестно, какие антивирусные препараты против него будут применяться", - сказал он.

По его словам, штамм дельта-плюс более контагиозен в отличие от других разновидностей коронавируса, поэтому необходимо ограничить контакты между людьми.

Неизвестно, продолжил он, как будет вести себя штамм дельта-плюс.

"Штамм дельта-плюс начинает широко распространяться по России, Грузии, Турции и ряде других стран. Азербайджан также является частью глобализированного мира, поэтому в нашей стране появление штамма дельта-плюс является делом времени. Считаю, что те, у кого есть иммунитет, даже при заболевании новым штаммом перенесут болезнь в легкой форме. В этом отношении вакцинация и наличие иммунитета крайне важны. Во всяком случае пандемия продолжается. ВОЗ замечает грозность обстановки, особенно в грядущие месяцы. Поэтому необходимо быть бдительными", - резюмировал Адиль Гейбулла.

Абдул Керимханов