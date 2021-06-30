Индийский штамм коронавируса будоражит мир

В мире продолжает бушевать пандемия коронавируса. Если прошлым летом ученые уверяли о возможности исчезновения COVID-19 ввиду солнечных и жарких дней, то нынешняя ситуация показывает, что данный вирус отступать не собирается и как ни в чем не бывало продолжает забирать жизни людей по всей планете.

Более того, мир буквально лихорадит новостями о все новых и новых мутациях коронавируса. COVID-19 становится все менее уязвим, новые штаммы начинают представлять куда большую угрозу. Начальная версия вируса не предполагала передачу заражений от человека к человеку на улице. Теперь и эта угроза выглядит вполне реальной.

Все чаще происходят случаи, когда переболевший COVID-19 заболевает снова. На этот раз человек подхватывает другой штамм, причем болезнь протекает в более тяжелой форме. Новых штаммов накопилось предостаточно: альфа (британский), бета (южно-африканский), гамма (бразильский), дельта (индийский) штаммы. Такими темпами скоро в греческом алфавите вообще не останется свободных букв для наименования очередных разновидностей коронавируса.

На сегодняшний день наибольшую популярность набирает штамм "Дельта", который уже выявлен в ряде стран. Этот штамм впервые был обнаружен в Индии в конце прошлого года. Благодаря локализации вируса удалось предотвратить его распространение по всему миру. Однако в этом году ситуация начала выходить из-под контроля. Буквально месяц назад Всемирная организация здравоохранения начала бить тревогу об угрозе штамма всему миру, заявляя о смертоносности "Дельты".

Россия

Новый штамм коронавируса, к сожалению, уже добрался до наших соседей. В России фиксируют резкий рост числа заражений штаммом "Дельта". Согласно статистике местного Оперативного штаба, каждый девятый из десяти зараженных в Москве подхватил именно такую разновидность вируса, что говорит о полной серьезности ситуации.

А несколько дней назад глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила еще одну печальную новость. Согласно информации, в России был выявлен первый случай инфицирования штаммом "Дельта-плюс". Этот штамм является более тяжелой версией, поскольку он делает антитела менее эффективными. То есть, даже если человек вакцинировался или он уже переболел предыдущими версиями COVID-19, это вовсе не значит, что он будет застрахован и обязательно избежит инфицирования штамма "Дельта-плюс".

Грузия

Увы, тревожные новости в связи с новыми разновидностями вируса приходят и из солнечной Грузии. Заместитель министра здравоохранения страны Тамара Габуния предупреждает, что в ближайшее время в Грузии возможно увеличение случаев заражения коронавирусной инфекцией и смертности пациентов. Объясняется это тем, что в Грузии тоже выявлен штамм "Дельта".

Габуния также сообщила, что на данный момент от 10% до 20% заражены индийским штаммом коронавирусной инфекции. При этом в Грузии суточное число зараженных COVID-19 уже переваливает за тысячу. И это при том, что в Грузии сняты почти все антиковидные ограничения, введенные осенью прошлого года. Вполне вероятно, что в соседней стране вновь придется ужесточать карантин.

Возникает вполне резонный вопрос - а что делать в этой ситуации нам, гражданам Азербайджана? Как избежать заражения новыми штаммами, и возможно ли это вообще?

Да, ни у кого из простых смертных нет гарантий того, что получится стопроцентно избежать заражения. Тем не менее, есть лучшее средство профилактики от сложного типа болезни - и это вакцинация. Поэтому гражданам Азербайджана необходимо продолжать ходить в пункты вакцинации и прививаться как можно быстрыми темпами, поскольку время в данном случае играет на руку невидимому врагу, коим является коронавирус.

Нет разницы, какой вакциной прививаться. Любая вакцина, одобренная ВОЗ, способна создавать иммунитет. Вакцина любого производителя гарантированно облегчит протекание болезни. Не надо бояться прививок. В Азербайджане более 2.2 млн человек получили как минимум одну дозу вакцины, вокруг нас очень много знакомых и близких, кто прошел вакцинацию. Нужно помнить, что только при 70% вакцинированных будет возможно возвращение к обычному образу жизни. Давайте вместе бороться с пандемией коронавируса и выиграем эту войну - ведь мы сильны вместе!

Абдул Керимханов

заместитель главного редактора Day.Az