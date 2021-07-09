В Азербайджане будут вакцинировать граждан младше 18 лет?

В мире продолжают обнаруживать новые мутации коронавируса. В настоящее время штамм лямбда широко распространяется в Южной Америке. Есть более заразный штамм дельта. Этот штамм существует ещё с весны, но теперь в результате мутации появился новый штамм дельта плюс. Если он распространится по миру, ученые и исследователи предупреждают о начале пандемии нового типа или четвертой волны коронавируса.

Об этом в интервью Day.Az сказал известный врач-онколог, доктор медицинских наук, профессор Адиль Гейбулла.

По словам врача, главной особенностью штамма дельта является то, что вирус довольно быстро приобрёл замену в поверхностном белке вириона S (спайк), что позволяет вирусу очень легко проникать в клетки.

"Вакцины и человеческий иммунитет не обеспечивают полной защиты от штамма дельта. Ученые считают, что переболевшие COVID-19 или привитые люди относительно легче переносят потенциальную болезнь. Но это ни в коем случае не должно приводить к спокойствию. Нужно быть готовым к новым "сюрпризам". Вирус уже распространяется, и если тенденция продолжится, то в мире будут вводить новые локдауны и ужесточать ковид-ограничения", - отметил он.

Доктор медицинских наук сообщил, что штамм дельта плюс уже стал причиной более 400 000 смертей в Индии, миллионы людей тяжело перенесли эту болезнь. Эпидемиологическая ситуация в России и Турции также ухудшилась.

"Поэтому нужно с полной серьёзностью относиться к этому вопросу. Специалисты бьют тревогу по поводу высокой летальности нового вируса-мутанта. Дельта-штамм - это вирус с двойной мутацией, он значительно видоизменен. Вирус вызывает заболевания у детей, при чём в отличие от своего предшественника клинические симптомы здесь сильно выражены. К основным признакам заболевания относятся желудочно-кишечные расстройства, высокая температура, головные боли и др. В связи с этим ВОЗ изменила рекомендации по вакцинации детей и подростков от коронавируса", - подчеркнул профессор.

Врач отметил, что Азербайджан также обеспокоен распространением новых штаммов в соседних странах.

"Наша страна - неотъемлемая часть глобализирующегося мира. Поэтому гражданам Азербайджана тоже нужно быть осторожными. Если на территории страны будет выявлен штамм дельта плюс, на повестке дня появится вакцинация граждан младше 18 лет.

Нельзя сквозь пальцы относиться к вакцинации, недопустимо вести антипропаганду. В закрытых помещениях необходимо соблюдать правила карантина. Контакт между людьми должен быть сведен к минимуму, чтобы прервать цепь заражений. Необходимо учитывать серьезность ситуации. Карантин еще не закончился, никто не знает, что может нас ожидать в будущем. Думаю, многое зависит от поведения и ответственности граждан", - подытожил Адиль Гейбулла.

Абдул Керимханов