В Гобустанском заповеднике пройдет Международный фестиваль плова, посвященный Новрузу

В Гобустанском государственном историко-художественном заповеднике 21 марта пройдет Международный фестиваль плова, посвященный празднику Новруз, сообщили Day.Az в пресс-службе заповедника.

Начало - в 11.00.

В специально установленных шатрах будут представлены уникальные блюда Азербайджана, Индии, Катара, Кыргызстана, Узбекистана и других стран. Будет зажжен праздничный костер, состоятся выступления актеров Государственного театра кукол имени Абдуллы Шаига, а также пехлеванов (силачей, борцов) и канатоходцев. Будут организованы концертная программа с участием персонажей Новруза - Косы, Кечала, Бахар гызы, экспозиция детских рисунков, проведены различные игры и ярмарка ручных работ.

Мероприятие организовано Гобустанским заповедником при поддержке министерства культуры Азербайджана.

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