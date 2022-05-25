Какой погоды ждать завтра?

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, пасмурная погода без осадков, северо-западный ветер днем сменится юго-западным, сообщили в среду Day.Az в Бюро гидрометеорологических прогнозов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 12-15, днем - 18-23, в Баку ночью - 13-15, днем - 21-23 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 767 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - 60-70 процентов.

Завтра в некоторых районах Азербайджана местами ожидаются грозовые дожди, в горных и предгорных районах - град, утром и вечером прогнозируется туман, умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 9-14, днем - 20-25, в горах ночью - 0-4, днем - 5-8 градусов тепла.