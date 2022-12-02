https://news.day.az/society/1516133.html МВД о смертельной аварии в Шуше
МВД о смертельной аварии в Шуше
1 декабря около 10 часов в районе села Дашалты Шушинского района перевернулся груженый топливом грузовой автомобиль марки "Мерседес", управляемый жителем Билясуварского района Надиром Казымовым.
Об этом сообщили Day.Az из МВД.
Согласно информации, в результате водитель погиб на месте происшествия. Разлитое топливо было убрано с дороги.
По факту в отделе полиции Шушинского района проводится расследование.
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