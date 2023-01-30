Какой будет погода завтра?

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурная погода, в течение дня возможны осадки, ночью и утром туман, ветер юго-восточный.

Как сообщили в понедельник Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 3-5 °С, днем - 6-8 °С тепла.

Атмосферное давление понизится с 763 до 759 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 70-80 процентов.

В районах Азербайджана, местами осадки, в горах - снег, местами туман, умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит от 2 °С мороза до 3 °С тепла, днем - 5-8 °С тепла. В горах ночью - 7-12 °С мороза, днем - от 0-5 °С мороза.

Ночью и утром в горных районах на дорогах возможен гололед.