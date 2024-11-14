Агададаш Агаев явился в суд - ФОТО
Проходит судебный процесс по уголовному делу, по которому в качестве обвинямого проходит народный артист Агададаш Агаев.
Как сообщает Day.Az, сегодня в Бинагадинском районном суде под председательством судьи Вюсала Тагиева будет проведено подготовительное заседание.
Народный артист Агададаш Агаев явился в суд.
Потерпевшими по делу признаны уборщица клиники Medera Hospital Назакет Пашаева и охранник Нуреддин Джалилов.
А.Агаев признан виновным по ст. 221.3 УК (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).
Инцидент произошел 23 июля этого года в Бинагадинском районе между народным артистом Агададашем Агаевым и охранником клиники Нуреддином Джалиловым. Агададаш Агаев бросил топор в охранника, с которым спорил. Топор попал в работавшую в клинике Н.Пашаеву и ранил ее.
Охранник избил народного артиста.
По факту было возбуждено уголовное дело, А.Агаев был привлечен к уголовной ответственности.
Народный артист подал иск против клиники Medera Hospital. Дело рассматривается в Бинагадинском районном суде. А.Агаев подал клинику в суд для выплаты морального ущерба. В свою очередь глава Medera Hospital Гарахан Алиев подал ответный иск против народного артиста.
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