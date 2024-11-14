Проходит судебный процесс по уголовному делу, по которому в качестве обвинямого проходит народный артист Агададаш Агаев.

Как сообщает Day.Az, сегодня в Бинагадинском районном суде под председательством судьи Вюсала Тагиева будет проведено подготовительное заседание.

Народный артист Агададаш Агаев явился в суд.

Потерпевшими по делу признаны уборщица клиники Medera Hospital Назакет Пашаева и охранник Нуреддин Джалилов.

А.Агаев признан виновным по ст. 221.3 УК (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

Инцидент произошел 23 июля этого года в Бинагадинском районе между народным артистом Агададашем Агаевым и охранником клиники Нуреддином Джалиловым. Агададаш Агаев бросил топор в охранника, с которым спорил. Топор попал в работавшую в клинике Н.Пашаеву и ранил ее.

Охранник избил народного артиста.

По факту было возбуждено уголовное дело, А.Агаев был привлечен к уголовной ответственности.

Народный артист подал иск против клиники Medera Hospital. Дело рассматривается в Бинагадинском районном суде. А.Агаев подал клинику в суд для выплаты морального ущерба. В свою очередь глава Medera Hospital Гарахан Алиев подал ответный иск против народного артиста.