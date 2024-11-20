https://news.day.az/society/1709205.html Скончался военнослужащий азербайджанской армии Военнослужащий азербайджанской армии Тагиев Бехри Ферман оглу скончался по пути в медицинское учреждение из-за резкого ухудшения состояния здоровья. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана. По данному факту проводится расследование.
Скончался военнослужащий азербайджанской армии
Военнослужащий азербайджанской армии Тагиев Бехри Ферман оглу скончался по пути в медицинское учреждение из-за резкого ухудшения состояния здоровья.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана.
По данному факту проводится расследование.
Руководство министерства обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким умершего военнослужащего.
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