Скончался военнослужащий азербайджанской армии

Военнослужащий азербайджанской армии Тагиев Бехри Ферман оглу скончался по пути в медицинское учреждение из-за резкого ухудшения состояния здоровья.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

По данному факту проводится расследование.

Руководство министерства обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким умершего военнослужащего.