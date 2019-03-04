В 26-м туре серии А "Наполи" проиграл "Ювентусу" (1:2), как передает Day.Az со ссылкой на sports.ru.

Отрыв лидирующей в чемпионате туринской команды достиг 16 очков.

Наполи - Ювентус 1:2 (0:2, 1:0)

Дата проведения

3 марта, 22.30, "Сан-Паоло"

Голы:

0:1 - 28 Пьянич, 0:2 - 39 Джан, 1:2 - 61 Кальехон.

Наполи - Мерет, Малькюи (Мертенс, 46), Максимович, Кулибали, Хюсай, Кальехон (Уна, 78), Аллан, Фабиан Руис, Зелиньски, Милик (Оспина, 27), Инсинье.

Ювентус - Шченсны, Жоау Канселу (Де Шильо, 61), Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро, Бернардески (Дибала, 85), Джан, Пьянич, Матюиди, Манджукич (Бентанкур, 74), Роналду.

Предупреждения:

Пьянич (34), Жоау Канселу (54), Максимович (77), Алекс Сандро (83), Кулибали (86), Аллан (89), Бентанкур (89), Дибала (90).

Удаления:

Мерет (25), Пьянич (47).

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