"Ювентус" одержал крупную победу над "Удинезе" в матче 27-го тура чемпионата Италии.

"Ювентус" (75 очков) продолжает лидировать в турнирной таблице национального первенства, "Удинезе" (25 очков) - 15-й, передает Day.Az со ссылкой на soccer.ru.

Турин, стадион Альянц Стэдиум

"Ювентус" - "Удинезе" 4:1 (2:0)

Голы: Кин 11, Кин 39, Джан 67 (пенальти), Матюиди 71 - Лазанья 85

"Ювентус": Щесны, Барцальи (Бонуччи 25), Ругани, Касерес, Бентанкур, Джан, Сандро, Спинаццола, Кин (Кавиглиа 80), Матюиди (Дибала 72), Бернардески

Главный тренер: Аллегри Массимилиано.

"Удинезе": Муссо, Троост-Эконг, Нейтинк (Опоку 25), де Майо, Фофана, Ларсен, Вильмот (Лазанья 46), Зегелар, тер Авест (Сандро 62), де Пауль, Пуссетто

Главный тренер: Никола Давиде.

Предупреждения: Ларсен 27, Пуссетто 50, Опоку 53

Судья: Киффи Даниэле.

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