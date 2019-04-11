"Аякс" и "Ювентус" сыграли вничью в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (1:1). В составе "бьянконери" отличился форвард Криштиану Роналду, у амстердамцев голом отметился нападающий Давид Нерес, передает Day.Az со ссылкой на sport-express.ru.

Ответный матч между "Ювентусом" и "Аяксом" пройдет 16 апреля в Турине.

Лига чемпионов

1/4 финала

Первый матч

"Аякс" (Голландия) - "Ювентус" (Италия) - 1:1 (0:1)

Голы: Криштиану Роналду, 45 (0:1). Нерес, 46 (1:1).

"Аякс" (Голландия): Онана, Фелтман, де Лигт, Блинд, Тальяфико, ван де Бек, Шене (Эккеленкамп, 75), де Йонг, Зиех, Тадич, Нерес.

"Ювентус" (Италия): Щенсны, Жоау Канселу, Ругани, Бонуччи, Сандру, Пьянич, Бентанкур, Матюиди (Дибала, 75), Бернардески (Хедира, 90+3), Манджукич (Дуглас Коста, 60), Криштиану Роналду.

Предупреждения: Тальяфико, 41. де Йонг, 56. Шене, 71. Пьянич, 83. Эккеленкамп, 90+4.

Судья: дель Серро Гранде (Испания).

10 апреля. Амстердам. Стадион Йохан Кройф Арена.

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