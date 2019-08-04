Американский баскетболист Ди Джей Купер отбывает дисквалификацию за подмену допинг-пробы. Как выяснил RTV, спортсмен использовал мочу беременной супруги, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Изданию стали известны детали расследования, которое было возбуждено Международной федерацией баскетбола (ФИБА) в 2018 году в отношении Купера. Баскетболист подменил пробу, когда пытался получить право выступать за команду Боснии и Герцеговины. Спортсмена выдало то, что в моче был обнаружен гормон, который вырабатывается в организме беременной женщины.

Купер был дисквалифицирован на два года. Наказание баскетболиста истекает 20 июня 2020 года.

Американец известен по выступлениям за греческий "Панатинаикос" и российский "Енисей". В сезоне-2017/2018 Купел стал серебряным призером Лиги чемпионов ФИБА в составе "Монако".

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